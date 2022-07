Nuova avventura in vista per Zinho Vanheusden, difensore di proprietà dell'Inter reduce dall'esperienza in prestito al Genoa. Secondo quanto riportato da Sky Sport il classe 1999 è ad un passo dall'AZ Alkmaar, squadra olandese che milita in Eredivisie. La trattativa è ben avviata e si stanno sistemando gli ultimi dettagli, Vanheusden infatti non prenderà parte al ritiro nerazzurro. La formula è quella del prestito secco.