L'ultima idea per il ruolo di braccetto mancino è Ricardo Rodriguez, svincolato dopo l'esperienza al Torino e protagonista nello scacchiere della Svizzera in questi Europei. Secondo Sky Sport è lui il nuovo nome, che si somma a quelli di Hermoso e Kiwior. La sensazione è che la dirigenza interista voglia calibrare nel migliore dei modi la scelta per rinforzare il pacchetto arretrato a disposizione di Inzaghi.

Gianluca Di Marzio evidenzia così sul suo sito gli aggiornamenti su Hermoso e Kiwior: "La pista Hermoso infatti risulta difficile da seguire, mentre Kiwior si potrà fare solo se l'Arsenal aprirà a un'operazione in prestito".