Prosegue la preseason dell'Inter al BPER Training Centre. Dopo il primo giorno di allenamento della stagione 2024/25 nella giornata di ieri, i nerazzurri sono tornati in campo per la seconda giornata di lavoro agli ordini di Simone Inzaghi in attesa di riabbracciare la gran parte del gruppo: oggi l'unico a lavorare ancora a parte è stato Francesco Acerbi, alla ricerca della miglior forma fisica dopo l'operazione per risolvere il problema della pubalgia. Lo riporta Sky Sport.

