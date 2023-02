Secondo quanto riportato da Sky Sport in casa Roma filtra ottimismo sul fronte Smalling: la dirigenza giallorossa resta in attesa della risposta definitiva alla proposta di rinnovo presentata. Il difensore inglese è in scadenza di contratto a giugno ed è nel mirino dell'Inter che resta alla finestra. I contatti tra la dirigenza della Roma e l'entoruage di Smalling vanno avanti.