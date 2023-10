Il prepartita di Inter-Benfica è l'occasione per fare un veloce punto sulla situazione per quello che riguarda i rinnovi di contratto in casa nerazzurra. Secondo Sky Sport, la scaletta dei colloqui è già fissata: Federico Dimarco ed Henrikh Mkhitaryan saranno i primi a sedersi al tavolo delle trattative. Per loro c'è molta fiducia di trovare un accordo rapidamente. Dopo di loro toccherà a Lautaro Martinez e Nicolò Barella.