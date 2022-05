La distrazione del gemello mediale della gamba destra rimediata in Inter-Samp costringerà ai box Ivan Perisic per circa 30-40 giorni. Queste, secondo i colleghi di Sky Sport, sono le tempistiche stimate per il completo recupero del croato che, se confermate, gli permetterebbero di presentarsi giusto tempo per il raduno che è fissato per i primi giorni di luglio.