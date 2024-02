Yann Sommer non parte per Lecce. L'elvetico, riporta Sky Sport, ha lasciato la Pinetina da qualche minuto: l'ex BMG non si è allenato all'esterno quest'oggi e quindi di comune accordo con lo staff tecnico e sanitario è stato deciso di non portarlo in Puglia. Certa, quindi, la presenza di Emil Audero in porta domani contro la squadra di Roberto D'Aversa.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!