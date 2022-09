Il ct della Nazionale azzurra, Roberto Mancini, sarebbe intenzionato a schierare il 3-5-2 in vista della sfida di Nations League contro l'Inghilterra, in programma venerdì 23 a San Siro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, possibile maglia da titolare per i nerazzurri Bastoni e Barella.

La probabile formazione:

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Tonali, Emerson; Immobile, Raspadori.