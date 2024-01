Potrebbe esserci un'altra novità nella formazione che Simone Inzaghi pensa di mandare in campo domani contro la Fiorentina. Oltre a Carlos Augusto, al momento in vantaggio su Federico Dimarco per il ruolo di quinto a sinistra, secondo Sky Sport il tecnico nerazzurro potrebbe rilanciare il rientrante Alessandro Bastoni concedendo un turno di riposo a Francesco Acerbi. Sulla destra Matteo Darmian sarà nuovamente preferito a Denzel Dumfries.

