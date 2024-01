L'Inter sta pian piano vedendo sfumare l'obiettivo Tiago Djaló dopo che aveva trovato l'accordo per giugno, quando il giocatore sarebbe andato in scadenza di contratto con il Lille. Come aggiorna Sky Sport, però, nelle ultime ore l'agente del calciatore e la Juventus sono alle prese con le discussioni dei dettagli contrattuali dopo l'ok del portoghese al trasferimento: al club francese andranno circa 3 milioni di euro più bonus.

