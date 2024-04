Simone Inzaghi ha concesso due giorni di riposo al gruppo, all'indomani della vittoria per 2-0 sull'Empoli che ha avvicinato ulteriormente l'Inter allo scudetto della seconda stella. Come riferisce Sky Sport, Lautaro Martinez e compagni si ritroveranno al Suning Training Centre di Appiano Gentile giovedì per preparare il match in casa dell'Udinese, in programma lunedì 8 aprile.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!