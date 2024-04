Yann Sommer in panchina, Emil Audero titolare. Sono queste le ultime indicazioni che arrivano da Appiano Gentile in vista di Inter-Empoli di questa sera. Anche Sky Sport conferma gli aggiornamenti di formazione, precisando che "alla fine l'idea che prevale è quella di non rischiare" per lo svizzero, comunque recuperato dopo la distorsione alla caviglia destra accusata con la Svizzera.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!