Se c'è un'evidenza nel mercato estivo dell'Inter è l'intenzione di puntare su profili molto giovani per impostare il futuro della squadra. Mai come quest'anno la dirigenza nerazzurra ha concretizzato l'attività di scouting, andando a firmare giovani di prospettiva in Europa da inserire inizialmente nella Primavera o nelle categorie più basse.

Come evidenzia Sky, adesso c'è un altro obiettivo: Si tratta di Dominik Kartelo, centrocampista classe 2008 del Sibenik, per il quale è in corso una trattativa.