Il Wolfsburg fa sul serio per Robin Gosens. Il club tedesco ha trovato l'accordo per un quinquennale con l'esterno ex Atalanta, ma manca ancora quello con l'Inter: per cedere il cartellino del classe '94 a titolo definitivo il club nerazzurro chiede un assegno da 18 milioni di euro. Lo riporta Sky Sport.

