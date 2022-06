Paulo Dybala e l'Inter stanno provando a chiudere l'accordo per un futuro matrimonio. Come raccontato da Sky Sport, nei prossimi giorni sono previsti ulteriori contatti tra le parti e settmana prossima un possibile incontro per provare ad arrivare alla positiva conclusione della trattativa. Tra l'offerta di 5-5,5 milioni dell'Inter e gli 8 richiesti balla una differenza che le parti ritengono colmabile. Per il club, Dybala è un pezzo importante attorno a cui costruire tutto il resto.