Allenamento di scarico, come da consuetudine post-partita, per i nerazzurri dopo la trasferta di Roma.

La buona notizia per Simone Inzaghi, riporta Sky Sport, è il possibile recupero di Danilo D'Ambrosio per la sfida di mercoledì contro il Milan: il difensore ha svolto un lavoro personalizzato sul campo a buon ritmo e probabilmente riuscirà a recuperare per mercoledì. Da valutare le condizioni di Robin Gosens che ha terminato la settimana di immobilizzazione della spalla: probabile che Inzaghi decida di essere prudente, ma la sua situazione è da valutare giorno per giorno perché il giocatore farà di tutto per convincere l’allenatore in questi giorni a portarlo in panchina mercoledì sera contro il Milan.