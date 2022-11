Mondiale finito per André Onana . Questo, almeno, quanto risulta ai colleghi di Sky Sport , che sostengono come il portiere dell'Inter sia destinato a lasciare il Qatar nella giornata di domani o dopo . Il motivo della rottura - e dell'esclusione nella sfida di oggi contro la Serbia - è legata alla discussione con il ct del Camerun Rigobert Song , che in conferenza stampa ha spiegato di voler dare "più importanza alla squadra che a un giocatore. Onana ha chiesto di andarsene oggi, abbiamo accettato. Siamo venuti a giocare il Mondiale e pretendiamo disciplina e rispetto".

In un altro passaggio, però, lo stesso Song non ha escluso che Onana possa ancora restare con la sua selezione: "Gli ho chiesto di aspettare, per vedere se si comporterà ancora secondo le nostre regole. La sua continuità in questo gruppo dipende anche da lui". Un'apertura che potrebbe portare a dei ripensamenti.