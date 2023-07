Juan Cuadrado non arriverà questa sera a Milano. Lo evidenziano i colleghi di Sky Sport, spiegando, comunque, che non si tratta di intoppi relativi alla trattativa. Ma la società nerazzurra non è riuscita a farlo partire prima dalla Colombia, dove l'esterno destro si trova sin dal termine della stagione. Domani pomeriggio sbarcherà a Milano e mercoledì 19, salvo imprevisti dell'ultimo momento, svolgerà le visite mediche prima di ottenere l'idoneità sportiva e di siglare le firme sul contratto pronto per la nuova avventura.