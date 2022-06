Il Milan prova a inserirsi tra l'Inter e Gleison Bremer. Secondo quanto riferito da SkySport, infatti, i rossoneri non sembrano più così certi di mettere le mani sull'olandese Botman, per un affare che a sorpresa si sta complicando. L'alternativa è proprio Bremer, che però ha una stretta di mano con i nerazzurri da tempo. Al momento, Marotta non può chiudere con Cairo per i noti motivi economici, e allora attenzione al possibile pressing dei rossoneri. Ragionevolmente - fa sapere Sky - la valutazione del brasiliano è di circa 20-25 milioni.