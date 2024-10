Prosegue secondo la tabella di marcia stilata dallo staff medico dell'Inter il recupero dall'infortunio di Nicolò Barella, che in questi giorni si sta allenando a parte al centro sportivo di Appiano Gentile (leggi qui). Stando a Sky Sport, il rientro in gruppo è previsto per martedì prossimo, quando il centrocampista sardo comincerà a mettere nel mirino la gara dopo la sosta contro la Roma, in programma all'Olimpico il prossimo 20 ottobre.

Quanto a Tajon Buchanan, l'altro acciaccato in casa nerazzurra, farà qualcosa con i compagni ma il suo rientro sarà più graduale, visto che è ai box dallo scorso luglio per la frattura alla tibia rimediata con la nazionale canadese.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!