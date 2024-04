La notizia dell'interessamento di una famiglia dell'Arabia Saudita per l'Inter viene rilanciato su X dal giornalista de Il Sole 24 Ore Carlo Festa. Che in un post abbastanza stringato spiega che numerose sono le indiscrezioni che riguardano in questo momento il club di Viale della Liberazione, con Steven Zhang diviso tra il rifinanziamento del prestito con Oaktree e questo potenziale interesse per la due diligence da parte di un gruppo, ancora misterioso, del regno saudita che vuole sempre più ritagliarsi un ruolo di primo piano nel mondo del calcio.

Tante indiscrezioni in queste ore sull'Inter. Zhang tra rifinanziamento e interesse alla due diligence di una famiglia saudita (non Pif) — carlo festa (@carlopaolofesta) April 12, 2024

