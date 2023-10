Scoppia il caso Supercoppa nell'assemblea di Lega. Il Napoli campione d’Italia e la Fiorentina finalista della Coppa Italia hanno annunciato che non giocheranno la Supercoppa Italiana a Riad a gennaio. Repubblica prova a spiegarne le motivazioni: quello ufficiale è che i due club non vogliono andare a giocare in Arabia Saudita in questo contesto geopolitico. Potrebbe essere un segnale di protesta verso un Paese ancora molto indietro sotto il profilo dei diritti, ma secondo il quotidiano potrebbe esserci altro.

"Il programma rinnovato è stato annunciato ieri: si giocherà dal 21 al 25 gennaio 2024 a Riad (prima era previsto dal 4 all’8 gennaio): le due semifinali dovevano essere Napoli-Lazio e Inter-Fiorentina il 21 e il 22, la finale il 25 - si legge -. Ma a questo punto potrebbe essere tutto da rifare. Di certo, l’Assemblea dei 20 club di Serie A è rimasta attonita di fronte all’annuncio dei due club". L'ad De Siervo ha comunque già sostanzialmente risolto la questione ottenendo la disponibilità di Milan e Atalanta. Però le due rinunciatarie potrebbero comunque ricevere delle sanzioni sportive. Oggi sarà il giorno della verità: riflettori puntati su De Laurentiis, ospite di un convegno di Confindustria alla Luiss.