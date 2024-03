Vittoria Made in Difesa: cross di Bastoni e gol di Bisseck. Repubblica sottolinea l'onnipotenza dell'Inter che prue ieri a Bologna, con diverse riserve in campo e andando in gestione nel secondo tempo, ha portato a casa gli ennesimi tre punti della stagione.

Perché in quest'Inter segnano tutti e tutti fanno assist, un po' come l'Olanda Anni 70. "Si chiamava totaalvoetbal. A questa versione moderna e cangiante del modello bisognerebbe trovare un nome piacentino, perché è cento per cento opera di Simone Inzaghi", evidenzia il quotidiano.