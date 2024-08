Albert Gudmundsson resta uno dei giocatori al centro del calciomercato della Serie A. Secondo quanto riportato da Repubblica, Fiorentina e Genoa sono in trattativa per il passaggio in viola dell'attaccante islandese, obiettivo di mercato anche dell'Inter.

Il giocatore ha dato l'ok alla Fiorentina, i due club stanno cercando di limare la distanza. La formula è quella del prestito oneroso, con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Il Genoa al momento chiede 5 milioni in più. Nelle prossime ore nuovi contatti tra le parti per cercare ulteriori passi avanti nella trattativa.

Sullo sfondo resta sempre l'Inter. La dirigenza nerazzurra deve prima fare spazio in avanti e al momento ha congelato la pista. Negli ultimi giorni di mercato, qualora Gudmundsson si trovasse ancora a Genova, l’Inter potrebbe tornare alla carica sul piatto Joaquin Correa.