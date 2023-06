Da Roma continuano a rimbalzare le voci sull'interesse dell'Inter per Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo potrebbe salutare la Lazio nella sessione di mercato estiva visto il contratto in scadenza nel giugno 2024: il club nerazzurro segue la pista con forte interesse e, stando a quanto raccolto dai colleghi di Radio Radio, potrebbe mettere sul piatto anche il cartellino di Robin Gosens per abbassare la parte cash richiesta da Lotito.

"Il Sergente e la dirigenza starebbero aspettando un’offerta che si dovrebbe aggirare intorno ai 40 milioni di euro. Tra le tante in Premier, in Italia la squadra più interessata pare essere l’Inter, che potrebbe offrire una contropartita: Robin Gosens", si legge sul sito dell'emittente radiofonica.

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE