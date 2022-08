Alvaro Odriozola non esclude una partenza dal Real Madrid prima della fine del mercato. Lo anticipa l'emittente spagnola Radio Marca, spiegando che le quattro partite che le Merengues giocheranno prima della chiusura della sessione estiva saranno in questo senso cruciali. La concorrenza che però deve soffrire all'interno della rosa è però ampia e quindi una separazione non è affatto improbabile. Confermata la presenza dell'Inter tra i possibili club interessati, oltre a Fiorentina e Athletic Bilbao: l'idea è quella di andare a giocare lì dove possa avere un ruolo di rilievo.