Intervenuto per il podcast 'Calcio Selvaggio', Alejandro 'Papu' Gomez ha fatto chiarezza sulle condizioni di Lautaro Martinez all'ultimo Mondiale in Qatar vinto con l'Argentina. A domanda sul fatto di essere stato scavalcato da Julian Alvarez nelle gerarchie di Lionel Scaloni l'ex Catania e Atalanta ha precisato: "Lautaro stava male, si portava un infortunio alla caviglia ed è arrivato molto male in Qatar. Si è sottoposto a punture, ha fatto di tutto per arrivare, poverino. Alla fine è partito Alvarez titolare e ha fatto molto bene. Per forza Scaloni ha continuato con Julian, però Lautaro ha fatto uno sforzo della Madonna".

