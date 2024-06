Nuova statistica da parte di Opta a dimostrazione delle ottime prestazioni di Denzel Dumfries con la nazionale olandese. Secondo quanto riportato, infatti, il laterale nerazzurro è stato coinvolto in 19 gol dell'Olanda (6 reti e 13 assist) da inizio secolo, più di ogni altro difensore della nazionale, avendo superato i 18 di Daley Bind.

19 – Denzel Dumfries was directly involved in 19 goals for The Netherlands (6 goals, 13 assists), more than any other defender for @OnsOranje this century (Daley Blind 18). Gratitude. pic.twitter.com/aCVhqvLFyy