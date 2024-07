Tracciando il bilancio dopo i gironi di qualificazione della Copa America 2024, i giornalisti di Olé hanno inserito, senza sorpresa, Lautaro Martinez tra i giocatori che si sono messi più in risalto a livello individuale. "Killer de la Copa", l'espressione usata dai colleghi del quotidiano di Buenos Aires per inquadrare le prime tre apparizioni negli USA con l'Argentina dell'attaccante dell'Inter. "Con quattro gol in tre partite, Lautaro Martínez è il capocannoniere della Copa América. È seguito da diversi giocatori che ne hanno due (ad esempio Darwin Núñez e Vinicius), ma il Toro ha ancora più merito perché è partito dalla panchina in due sfide e ha timbrato quattro volte in 121 minuti", si legge nell'articolo.

