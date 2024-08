L'arrivo di Marcelo Gallardo alla guida del River Plate rischia di avere conseguenze negative per Franco Carboni, arrivato a Buenos Aires dall'Inter solo poche settimane fa. Il terzino, voluto fortemente da Martin Demichelis, rischia ora di rimanere ai margini col nuovo tecnico che già progetta di non inserirlo nella lista per gli ottavi di finale di Copa Libertadores. Secondo il quotidiano argentino Olé, il suo entourage dà per scontato che Carboni non avrà gli stessi minuti che sperava di avere con Demichelis e sta valutando eventuali strade per interrompere il prestito nel caso in cui non venisse impiegato nelle prime partite della gestione del Muñeco.

Secondo quanto riferito nell'ultimo incontro del Consiglio di Amministrazione e riportato dal quotidiano, il prestito del giocatore è a titolo gratuito, con un bonus di 800mila dollari il primo anno, un diritto di riscatto di 4 milioni di euro e una clausola di controriscatto dall'Inter per 12 milioni di euro.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!