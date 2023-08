L'ex Bologna Takehiro Tomiyasu è il nome nuovo avanzato per la difesa dell'Inter in queste ultime ore.

La pista, però, appare ad oggi complicata: l'Arsenal, attuale proprietario del cartellino, non ha offerto il giocatore a nessun club italiano in quanto fa parte dei piani dei Gunners. Il quotidiano britannico Daily Mirror spiega che il club londinese è contrario a certi tipi di uscite e pensa che se il nipponico debba lasciare la corte di Mikel Arteta solo a titolo definitivo. L'Arsenal, che ha pagato Tomiyasu 16 milioni di sterline due anni fa, ha al momento una rosa molto ampia con 30 giocatori e valuta alcune partenze, ma vuole al tempo stesso compensare in qualche modo i 200 milioni spesi durante l'estate e per questo chiede cifre importanti.