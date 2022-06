Jorge Sampaoli vuole Alexis Sanchez al Marsiglia e ha fatto partire l'offensiva. Come informa La Tercera, il Tocopillano, che dovrebbe lasciare l'Inter dopo il 30 giugno, ha ricevuto la chiamata dallo stesso allenatore che lo ha portato al suo primo titolo con il Cile (la Copa América 2015). Il tecnico dei francesi "ha mantenuto i contatti con l'ex giocatore dell'Udinese per convincerlo ad analizzare il progetto della squadra arrivata seconda in Ligue 1", si legge nell'articolo, in cui viene anche precisato che l'ostacolo principale è rappresentato dal pesante ingaggio del Niño Maravilla.