Ieri annunciato ufficialmente come football advisor del Paris Saint-Germain con effetto immediato, Luis Campos non ha aspettato questo atto formale per cominciare a scandagliare il mercato alla caccia dei giocatori giusti per rinforzare la rosa della squadra campione di Francia. Come raccontano i colleghi de L'Équipe, l'ex dirigente di Lille e Monaco, il quale ha dichiarato di voler sviluppare l'eccezionale potenziale del club, è attivo già da qualche giorno su mandato di Nasser Al-Khelaïfi tanto da aver fissato un obiettivo prioritario su tutti, ovvero l'acquisto dell'interista Milan Skriniar.