Con estrema fatica l'Argentina accede alle semifinali di Coppa America. L'Albiceleste supera ai rigori l'Ecuador dopo una sfida al cardiopalma.

I campioni del mondo soffrono tremendamente l'avvio di match, ma la sbloccano al 35' su corner grazie a Lisandro Martinez che raccoglie una sponda aerea di MacAllister e deposita in rete da pochi metri. L'Ecuador non ci sta e, dopo il rigore fallito al 62' da Valencia, arriva al pari nei minuti di recupero grazie a Kevin Rodriguez.

Dopo i supplementari, via alla lotteria dei tiri di rigore. Protagonista ancora il Dibu Martinez che, dopo l'iniziale errore di Messi (cucchiaio sulla traversa), para i primi due di Mena e Minda e manda i suoi al turno successivo. Lautaro Martinez, partito titolare, è rimasto in campo fino al 65' per poi essere sostituito da Julian Alvarez. Solo panchina per Valentin Carboni.