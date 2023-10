"Nella prossima finestra di calciomercato, a gennaio, i club italiani dovranno fare a meno del bonus fiscale introdotto dal cosiddetto Decreto Crescita nel 2019. È questo l’orientamento che starebbe prevalendo in ambito governativo sul tema". Lo spiega oggi il Sole 24 Ore. Un aggiornamento che sicuramente non aiuterà i club nel calciomercato.

"Un’abrogazione dal 2024 che farebbe salvi i contratti in essere, inclusi quelli stipulati la scorsa estate, a patto che i calciatori interessati (e i cestisti della Serie A dotati dello status di professionisti), abbiano stabilito la residenza anagrafica nella Penisola entro la fine del 2023 - si legge -. Un’ulteriore soluzione di compromesso a cui i club stanno lavorando, insieme al ministro dello Sport Andrea Abodi, potrebbe essere quella di consentire l’estensione dell’agevolazioni anche ai rinnovi dei contratti, comunque non oltre i cinque anni dal primo tesseramento. Per le società la possibilità di conservare il beneficio, senza un impatto retroattivo, mitiga l’amarezza di vedere eliminata la misura".