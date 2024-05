Christian Chivu ha annunciato ieri il suo addio all'Inter Primavera e sui giornali cominciano già a spuntare le ipotesi per un futuro altrove. Secondo quanto riportato oggi da Il Messaggero, infatti, il tecnico rumeno potrebbe andare al Pescara, dove Delli Carri proverà a portarlo avendo in Chivu un suo vecchio pallino.