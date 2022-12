Agustin Rossi ha un piede fuori dal Boca Juniors, ma il suo futuro non sembra essere lontano dal Sud America, nonostante le voci degli ultimi giorni che lo volevano come potenziale obiettivo dell'Inter. Il portiere degli Xeneizes, infatti, si avvicina ai brasiliani del Flamengo: secondo Globo Esporte, infatti, il club di Rio de Janeiro sta preparando tutti i documenti per concludere l'ingaggio dell'estremo difensore argentino. Se non ci saranno imprevisti, Rossi firmerà un pre-contratto di quattro anni dopo le vacanze e, una volta messo l'autografo, la dirigenza rossonera si recherà a Buenos Aires per trattare l'acquisto immediato senza aspettare la scadenza del contratto, producendosi anche in uno sforzo economico importante.