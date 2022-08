"Non è stato semplice, per i dirigenti, nascondere lo stupore. Non era mai capitato infatti, nell’era Zhang, che il presidente dicesse no a un’operazione in prestito gratuito, dunque senza alcun impegno dal punto di vista finanziario per l’Inter, se non il pagamento dell’ingaggio da 2,2 milioni di euro netti". Lo scrive la Gazzetta dello Sport a proposito della trattativa riguardante Francesco Acerbi, un affare dato per fatto e che invece ora sembra quasi definitivamente saltato.