"Il massiccio turnover applicato dal tecnico contro il Viktoria ha consentito a diversi titolari di conservare energie preziose, su tutti Lautaro, Calhanoglu e De Vrij, che a Udine torneranno in campo dal 1' insieme al capitano Handanovic". Lo sostiene la Gazzetta dello Sport, che si proietta già al match di domenica in Friuli. "A sinistra scalpitano Darmian e Dimarco, a cui sono state risparmiate le fatiche europee, ma le quotazioni di Gosens sono in rapida risalita. Il principale rebus da sciogliere in vista di Udine, però, è legato al compagno d'attacco del Toro, che - come anticipato da Inzaghi - non potrà ancora essere Big Rom. Nel consueto ballottaggio tra Dzeko e Correa, parte sempre favorito il bosniaco, che ha presentato ottimi argomenti in terra ceca".