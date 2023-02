Non sarà il maxi-turnover annunciato dal Porto per la gara di campionato contro il Rio Ave, ma l'Inter, molto probabilmente, si presenterà questa sera a San Siro per il match contro l'Udinese con diverse novità. Non solo Lautaro Martinez e André Onana sono infatti destinati ad accomodarsi in panchina: secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, anche Hakan Calhanoglu e Milan Skriniar partiranno di rincorsa. Per sostituirli, Matteo Darmian è pronto a scalare nella linea difensiva sul centro-destra, mentre al posto del turco confermato nel ruolo di mezzala per una partita ancora Henrikh Mikhitaryan. In regia riecco Marcelo Brozovic, titolare per la prima volta dal match di andata della Dacia Arena. A occupare le fasce ci sono da un lato Federico Dimarco e dall’altro Denzel Dumfries.