Grande euforia alla Pinetina dopo le tre vittorie di fila tra campionato e coppa, oltre al pari col Benfica che ha dato il pass alle semifinali di Champions League.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, oggi niente ritiro e classico allenamento della vigilia, poi partenza per Verona dove domani sera ci sarà il match con l'Hellas. Intanto prosegue spedita la vendita dei biglietti per la partita di ritorno con il Milan in Champions in programma il prossimo 16 maggio: biglietti già introvabili, siamo nella fase di prelazione per gli abbonati. Ci vorrebbe un San Siro da 200mila posti per accontentare tutti...

