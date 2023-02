Il derby della Madonnina di domenica prossima avrà la cornice di pubblico che merita una partita di questo livello: San Siro, conferma Gazzetta.it, sarà, infatti, tutto esaurito con oltre 75mila persone presenti e il classico incasso importante. Sul sito dell'Inter, squadra di 'casa', è impossibile acquistare i tagliandi per la stracittadina che sono andati venduti con largo anticipo sul fischio d'inizio. "La prevendita per gli abbonati nerazzurri, che avevano la possibilità di acquistare quattro biglietti, è iniziata a fine novembre. Non c'è stato dunque un boom successivo alla vittoria in Supercoppa in Arabia o alle due affermazioni contro Cremonese e Atalanta. Indipendentemente dagli ultimi due risultati, il Meazza sarebbe stato comunque sold out", scrive la rosea.