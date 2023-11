"Anestetizzati dalla bellezza che ci ha regalato Sinner, siamo riusciti a sopravvivere a una delle più brutte partite nella storia del Derby d’Italia". Così la Gazzetta dello Sport commenta il pari tra Juve e Inter. Un 1-1 che ha deluso soprattutto gli osservatori esterni, che si aspettavano di più sia da chi aveva in serbo il sorpasso sia da chi voleva allungare in testa.

Un'occasione sprecata per entrambe secondo il giornale: Allegri avrebbe dovuto avere più coraggio nel cercare la vittoria, mentre Inzaghi ha conservato il comando ma ora lo attendono Napoli e Lazio in trasferta (con in mezzo l'Udinese a Milano). Il tecnico bianconero ha preferito scegliere ancora l'idea difensiva, senza pescare dalla panchina con Iling-Junior o Yildiz, mentre quello interista avrebbe potuto rendere evidente la superiorità scattando a +5. Livello tecnico? Rasoterra. E ritmo da balera. Insomma, molto male.