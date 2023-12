Juve, Atletico Madrid e PSG si sono messe sulle tracce di Tiago Djaló, ma in pole c'è sempre l'Inter, che da tempo ha apparecchiato il tavolo con il lavoro di Ausilio e Marotta. La dirigenza nerazzurra - come racconta la Gazzetta dello Sport - avrebbe portato il portoghese a Milano già oltre un anno fa se solo le condizioni sarebbero state favorevoli. Piaceva come erede di Skriniar e i contatti non si sono mai interrotti: il 23enne del Lille va in scadenza a parametro zero a fine stagione e sarebbe già convinto della proposta interista.

Da settimane è stata trovata una base d'accordo col difensore in vista della prossima stagione e Djaló ha apprezzato il comportamento dell'Inter di non mollarlo dopo il grave infortunio al legamento crociato dell'anno passato. E il no a un prestito di Bisseck a gennaio si spiega anche con la voglia di fare le cose con calma, mentre Juve e Atletico potrebbero pensare di affondare il colpo già a gennaio. Alla fine, come spesso accade, a decidere sarà il giocatore.