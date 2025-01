L'Inter ha deciso: questo pomeriggio Marcus Thuram sarà accompagnato dallo staff medico del club in una struttura sanitaria a Riad per sostenere gli esami strumentali e capire l'entità del problema all'adduttore sinistro accusato contro l'Atalanta. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport, confermando che per il francese si allontana la finale di Supercoppa di lunedì contro il Milan. "Nessun allarme, solo un necessario controllo per vederci chiaro ed evitare anche il minimo rischio", precisa la rosea.

Al posto di Thuram dovrebbe esserci Mehdi Taremi, mentre Tikus potrebbe tornare a disposizione già per Venezia-Inter del 12 gennaio perché "nel post-Supercoppa può essere subito al massimo", si legge. Anche se prima di sbilanciarsi sarà necessario attendere l'esito degli esami di oggi.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!