La presenza di Marcus Thuram domenica sera all'Allianz Stadium non è ancora certa. L'attaccante francese è alle prese con il recupero dal problema alla caviglia sinistra e anche oggi si è allenato a parte, ma ad un buon ritmo che fa ben sperare in vista di Juventus-Inter. "Oggi ad Appiano il ritmo-corsa dell'attaccante è aumentato, ecco perché potrebbe tornare in gruppo già da domani - scrive La Gazzetta dello Sport -. Thuram vuole esserci, tiene particolarmente alla sfida contro la Juventus e farà di tutto per esserci".

Ma quali saranno le scelte di Inzaghi in attacco nel caso in cui il francese non dovesse recuperare al 100%? Per agire al fianco di Lautaro Martienz è stato pre-allertato Mehdi Taremi, assicura la rosea. Il motivo è legato anche alle condizioni non perfette di Marko Arnautovic, uscito affaticato da San Siro dopo Inter-Fiorentina.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!