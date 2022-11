"Un incontro sarebbe dovuto avvenire già in questo weekend, però Skriniar ha deciso di concedersi una vacanza a Dubai prima di rientrare in Italia. Dove lo aspetta Inzaghi per la preparazione, ma anche la dirigenza nerazzurra per accelerare la questione rinnovo. Insomma, l’orizzonte temporale si è ormai spostato a dicembre - racconta la rosea -. In questi mesi le parti hanno sempre dialogato in maniera molto costruttiva. In particolare, il club nerazzurro ha apprezzato l’atteggiamento leale del giocatore, anche nei momenti più caldi della trattativa estiva con il Psg. Tante è vero che Milan è rimasto attento all’opzione interista, senza mai prestare particolare attenzione alle lusinghe arrivate da più parti. Sullo sfondo, però, resta la trattativa economica, con i suoi spigoli".

E qui servirà il grande lavoro della dirigenza, con Marotta e Ausilio che sanno bene di avere un tetto insuperabile: 6 milioni di euro netti a stagione. "Facile credere che Skriniar si aspetti di arrivare a una parte fissa da 6,5 milioni, ossia quella che è astata garantita a Brozovic un anno fa, magari con l’aggiunta di un milioncino di bonus. Tutto è chiaramente in evoluzione, è presto per arrivare a delle conclusioni. In ogni caso ci sarà da lavorare, da incontrarsi nuovamente a più riprese", spiega il giornale.