San Siro sold-out. Per il derby di domenica sera - come scrive la Gazzetta dello Sport - è previsto il tutto esaurito nell'impianto milanese: grandissima atmosfera per Inter-Milan, stracittadina carica quantomai di significato.

Sarà inaugurato in tribuna arancio lo Sports Pub, una sala pensata appositamente per ricreare l’atmosfera di un vero pub e di una partita tra amici. Inoltre Betsson Sport, main partner del club nerazzurro e sponsor del match, ha organizzato uno show nel pre-partita e una serie di attività che coinvolgeranno i tifosi.

La notizia, però, riguarda l'incasso: è decisamente probabile che sarà record. Inter-Milan viaggia verso un incasso di 7 milioni, il che vorrebbe dire sorpassare i 6,6 milioni di Inter-Juve dell’ottobre 2019, primato assoluto nella storia della Serie A (l’incasso più alto in un derby di campionato è quello del 5-1 interista del settembre 2023, 6,2 milioni).