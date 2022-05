Il primo sorpasso al Milan è quello per la media-tifosi allo stadio. Come informa la Gazzetta dello Sport , in occasione di Inter-Empoli di stasera, grazie agli oltre 70mila spettatori , il club nerazzurro supererà i 42.400 spettatori a gara dei cugini. "È l’onda lunga dell’ultimo scudetto, è la risposta a una squadra che a tratti è stata trascinante, è la risposta alla voglia di tornare allo stadio mettendosi alle spalle la pandemia: le chiavi di lettura sono molteplici, la risposta eccezionale", spiega la rosea .

Ed è il terzo sold-out di fila dopo quelli con Milan in coppa e Roma in campionato. E lo scenario si ripeterà anche all'ultima giornata contro la Samp. "L’Inter fa i conti e tira un sospiro di sollievo anche in ottica bilancio - sottolinea la Gazzetta -. In quello al 30 giugno 2021 era stata calcolata in circa 70 milioni di euro la perdita dei ricavi da stadio. Nel prossimo, la perdita sarà più contenuta rispetto al dato pre Covid. E, anzi, il dato incasso complessivo — tra botteghino e corporate hospitality e tutto il resto — è più che confortante: la previsione è di introiti per 40 milioni di euro per la stagione 2021-22, tra campionato e coppe".

