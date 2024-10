La Roma per stoppare ritrovare la vittoria e 'fermare' la protesta dei suoi tifosi, l'Inter per rispondere a Juventus e Milan ed evitare di allontanarsi troppo dalla vetta in caso di possibile mini-fuga del Napoli. Sono le motivazioni che, sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, muoveranno oggi le due squadre nella sfida dell'Olimpico. Il grande dubbio da vigilia di Inzaghi è stato quello tra il recuperato Barella e Frattesi, tornato carico dalle gare con la Nazionale: alla fine la scelta dovrebbe cadere sul motorino sardo, mentre in difesa e sulla fascia destra ci sono Pavard e Darmian in vantaggio su Bisseck e Dumfries.

